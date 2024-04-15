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Премьер-лига. Женщины. Плей-офф. 1/2 финала. «Ника» примет курское «Динамо», МБА встретится с УГМК

В Сыктывкаре «Ника» примет курское «Динамо», столичная МБА дома встретится с екатеринбургским УГМК. Чемпионат России Женщины Премьер-лига Плей-офф 1/2 финала (до двух побед) Вторые матчи НИКА – ДИНАМО КУРСК  15 апреля.

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