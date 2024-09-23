Вице-премьер Госсовета КНР заявил, что в Китае ожидается высокий урожай зерновых за 2024 год

Чжэнчжоу, 23 сентября /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Лю Гочжун заявил в воскресенье, что в этом году в Китае, как ожидается, соберут хороший урожай зерновых, поскольку с начала этого года крестьяне и кадровые работники всех уровней по всей стране упорно трудились, чтобы преодолеть негативные последствия стихийных бедствий и добиться увеличения летнего урожая зерновых и стабильного производства раннего риса.