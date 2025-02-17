С 21 февраля до 15 марта на территории Адыгеи действует период солнечной интерференции — сезонного явления, которое может привести к кратковременному ослаблению телевизионного сигналаКак сообщили специалисты РТРС, современная аппаратура позволяет сделать это явление практически незаметным для телезрителей.