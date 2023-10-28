F-16 поднялись в воздух из-за приближения самолета к месту, где был Байден

Американские истребители подняли в воздух после того, как гражданский самолет вошел в ограниченное для полетов воздушное пространство недалеко, где находился президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии