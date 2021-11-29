Спаллетти о 4:0 с «Лацио»: «Лучшая игра «Наполи». Давно у нас не было такого владения с коротким и быстрым пасом»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти подвел итоги матча Серии А с «Лацио» (4:0). «Это была наша лучшая игра, тем более отрадно, что она получилась после двух матчей, которые мы провели ниже своих возможностей.
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