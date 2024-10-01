Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Одиночество, болезни, суды: как живут родители Агутина, Киркорова, Шукшиной

В конце сентября стало известно об ухудшении состояния 84-летней матери Леонида Агутина. Как сообщил Mash, у Людмилы Леонидовны произошло обострение панкреатита, из-за чего врачи настаивали на лечении женщины в условиях стационара, но она отказалась от госпитализации.

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