Одиночество, болезни, суды: как живут родители Агутина, Киркорова, Шукшиной

В конце сентября стало известно об ухудшении состояния 84-летней матери Леонида Агутина. Как сообщил Mash, у Людмилы Леонидовны произошло обострение панкреатита, из-за чего врачи настаивали на лечении женщины в условиях стационара, но она отказалась от госпитализации.