Американский врач-диетолог Лорен Харрис-Пинкус назвала лучший продукт, который поможет поддержать здоровье костей, сообщает Eat This, Not That! По мнению специалиста, чернослив является тем продуктом, который стоит обязательно включить в ежедневный рацион для укрепления костей и предотвращения развития остеопороза.