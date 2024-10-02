Омская муниципальная «Тепловая компания» перестала сообщать число аварий на теплосетях и количество домов без отопления и воды.
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Омская муниципальная «Тепловая компания» перестала сообщать число аварий на теплосетях и количество домов без отопления и воды.