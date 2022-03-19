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Николай Расторгуев резко ответил украинским звездам, оскорбляющим Россию

Николай Расторгуев резко ответил украинским звездам, оскорбляющим Россию

Российский исполнитель Николай Расторгуев дал оценку поведению некоторых украинских звезд, позволяющих себе оскорбительно высказаться в адрес России в связи с проведением миротворческой операции, направленной на защиту мирного населения Донбасса.

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