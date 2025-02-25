Сколько продержится Украина без финансирования Западом?

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников сообщило, что Украина при нынешнем темпе боевых действий сможет продержаться только до лета, если США прекратят поставки военной помощи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии