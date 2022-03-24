Медвежий угол

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Макфол: Россия должна экспортировать нефть, но платить ей не нужно

Макфол: Россия должна экспортировать нефть, но платить ей не нужно

Бывший посол США в России, также занимавший должность специального помощника президента США Барака Обамы по вопросам национальной безопасности, Майкл Макфол высказал «гениальную» идею о том, что Россия должна бесплатно экспортировать нефть до окончания спецоперации на Украине.

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