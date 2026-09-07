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Arbitrum DAO может исключить три DeFi-проекта из будущих программ

Arbitrum DAO может исключить три DeFi-проекта из будущих программ

Комитет Watchdog при Arbitrum DAO рассматривает возможность навсегда отстранить три DeFi-проекта — Good Entry, Limitless и APX Finance — от участия в будущих программах экосистемы.

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