«Подельники»: Людоедам вход воспрещен?

В прошлом году артист Юра Борисов сменил на посту самых востребованных коллег — красавца Данилу Козловского, у героев которого было «все нормально», и Александра Петрова, погрузившего кинематограф в пучину сильных эмоций фирменным выкриком «Сссука!» (пока еще не входящим в реестр запрещенной нецензурной лексики).