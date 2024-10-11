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«Подельники»: Людоедам вход воспрещен?

«Подельники»: Людоедам вход воспрещен?

В прошлом году артист Юра Борисов сменил на посту самых востребованных коллег — красавца Данилу Козловского, у героев которого было «все нормально», и Александра Петрова, погрузившего кинематограф в пучину сильных эмоций фирменным выкриком «Сссука!» (пока еще не входящим в реестр запрещенной нецензурной лексики).

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