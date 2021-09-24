Лондон и Париж лицемерят в вопросах с беженцами – Захарова

Официальный представитель МИД РФ упрекнула Лондон и Париж в лицемерном отношении к беженцам из Сирии и использование темы мигрантов для продвижения своих геополитических интересов и информационной кампании против Дамаска, сообщает РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ упрекнула Лондон и Париж в лицемерном отношении к беженцам из Сирии и использование темы мигрантов для продвижения своих геополитических интересов и информационной кампании против Дамаска, сообщает РИА Новости.
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