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MotoGP. Гран-при Великобритании. Эспаргаро выиграл квалификацию, Баньяя – 2-й, Мартин – 4-й, Марк Маркес – 7-й

Гонщик «Априлии» Алеш Эспаргаро показал лучшее время в квалификации MotoGP в Сильверстоуне. Эспаргаро опередил пилотов «Дукати» Франческо Баньяю и Энеа Бастианини, претендент на титул Хорхе Мартин («Прамак») стал четвертым, лидер «Грезини» Марк Маркес завершил сессию седьмым и уступил своему брату Алексу.

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