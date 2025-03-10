Официальный представитель: Китайские военные достигнут целей к столетию НОАК в назначенные сроки

Пекин, 9 марта /Синьхуа/ -- Китайские военные будут сосредоточивать все силы на интенсивной борьбе за достижение целей, намеченных к столетнему юбилею Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ в 2027 году, заявил в воскресенье У Цянь, официальный представитель делегации НОАК и Народной вооруженной полиции Китая в рамках 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/ 14-го созыва.