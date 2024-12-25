В Казани завершили реставрацию мечети «Иске-Таш». Восстановительные работы объекта культурного наследия велись в рамках федерального проекта «Историческая память» с 2021 года, сообщает комитет РТ по охране ОКН.
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