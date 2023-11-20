В Новороссийске врачи спасли женщину с шаром для похудения в желудке

В Новороссийске местная жительница поставила себе внутрижелудочный баллон в виде шара, чтобы снизить аппетит, в итоге врачам пришлось провести операцию по извлечению устройства, чтобы спасти жизнь женщине, сообщили РИА Новости в городской больнице №1.
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