В Новороссийске врачи спасли женщину с шаром для похудения в желудке

В Новороссийске местная жительница поставила себе внутрижелудочный баллон в виде шара, чтобы снизить аппетит, в итоге врачам пришлось провести операцию по извлечению устройства, чтобы спасти жизнь женщине, сообщили РИА Новости в городской больнице №1.