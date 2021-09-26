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В Германии окрылились избирательные участки для голосования

В Германии окрылились избирательные участки для голосования

В Германии открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах, по результатам которых будет сформировано немецкое правительство с новым канцлером во главе.

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Лидия Калашникова
Ну и заголовок! Участки "окрылились"! Крылья что ли у них выросли? Грамотеи!

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