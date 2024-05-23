Артиллеристы группировки войск «Центр» поддержали наступление мотострелковых подразделений

Артиллерия подавила ротацию ВСУ Военнослужащие артиллерийского подразделения группировки войск «Центр» поддержали наступление мотострелковых подразделений, подавив огневые точки и не допустив ротацию подразделений украинской армии на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
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