Электросамокаты подключат к ЭРА-ГЛОНАСС. Для мониторинга скорости движения

Минтранс желает расширить функциональность госсистемы ЭРА-ГЛОНАСС, подключив к ней другой транспорт — беспилотники, малые воздушные суда и самокатыКак сообщает РБК, ведомство разработал проект федерального закона, дающего право существенно расширить функционал государственной системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС.
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