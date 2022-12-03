Байден назвал Францию «Фрэнком» во время торжественного ужина с Макроном

«Фрэнком» назвал Францию президент США Джо Байден в своей речи во время торжественного ужина в Белом доме с французским лидером Эммануэлем Макроном в честь 200-летия американо-французских отношений, передает 2 декабря американский телеканал C-SPAN.
«Фрэнком» назвал Францию президент США Джо Байден в своей речи во время торжественного ужина в Белом доме с французским лидером Эммануэлем Макроном в честь 200-летия американо-французских отношений, передает 2 декабря американский телеканал C-SPAN.
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