Совладельцы ТГК-14 задержаны по делу о мошенничестве с тарифами

Детали уголовного дела, возбуждённого против Константина Люльчева и Виктора Мясника, руководителей и совладельцев ПАО ТГК-14, которое обеспечивает теплом и электричеством Бурятию и Забайкалье, раскрыла 29 мая газета «Коммерсантъ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии