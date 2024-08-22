Средний размер потребкредита достиг более 177 тыс. рублей

Средний размер выданных потребительских кредитов составил 177,7 тыс. руб. в июле этого года, что меньше, чем в июне на 0,7%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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