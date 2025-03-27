27 марта в Архангельской области вновь будет скользко

Температура воздуха — от +3° до +8°.Синоптики Северного УГМС обещают облачную с прояснениями погоду. В течение дня местами ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь), в северных районах осадков не ожидается.
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