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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» грозит Бителло судом и штрафом в 25 млн долларов в случае одностороннего расторжения контракта. Хавбек хочет перейти в «Ботафого» (Globo)

Также московский клуб пообещал подать в суд на хавбека с последующей дисквалификацией на полгода, если тот самовольно уйдет в «Ботафого», сообщает Globo.

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