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Прокуроры выявили неготовность к паводкам в регионах России

Прокуроры в ряде российских регионов нашли нарушения в подготовке к паводкам. Выявлены недостаточные резервы и неэффективная работа аварийных служб, что привело к затоплениям более 160 домов, сообщает Генпрокуратура.

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