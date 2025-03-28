Прокуроры выявили неготовность к паводкам в регионах России

Прокуроры в ряде российских регионов нашли нарушения в подготовке к паводкам. Выявлены недостаточные резервы и неэффективная работа аварийных служб, что привело к затоплениям более 160 домов, сообщает Генпрокуратура.
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