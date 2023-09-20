Уайт – о 10-8 в поединке Шевченко и Грассо: «Этот судья должен оказаться под следствием!»

«Когда я узнал, что один из судей отдал Грассо пятый раунд со счетом 10-8, то подумал: «Этот парень должен оказаться под следствием!» Это самая безумная вещь, которую я когда-либо видел», – сказал президент UFC Дана Уайт.
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