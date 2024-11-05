Фестиваль семейных кукольных театров собрал аншлаг

Фестиваль «Ты, я, он, она – театральная семья» прошел в Новосибирске при полном аншлаге. В Новосибирском областном театре кукол накануне состоялся фестиваль семейных кукольных театров «Ты, я, он, она – театральная семья».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии