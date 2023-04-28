Координатор подполья в Николаеве Лебедев заявил, что ракетный удар уничтожил двадцать высших украинских и иностранных офицеров

В ночь на четверг ракетным ударом по судостроительному заводу в Николаеве были уничтожены около двадцати высших украинских и зарубежных офицеров, заявил координатор подполья в городе Сергей Лебедев.
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