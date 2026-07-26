Владимир Соловьёв: Следующий шаг – устранение Зеленского. По сценарию не случайной смерти Линдси Грэма*

АтОмной бомбой его надоть! И читобы ни ...поговицы, ни молнии от ширинки его не осталося! Пусть болоту молются, что останется на месте удара ентого...

Сергей Никитин

Угу,точна!!!я чёт передумал ловить,судить и пулю в лоб.а товарищ Путин сам ждёт кады ивонная терпелка кончицца...и вот в тот самый момент когда уже кончицца....но ишо не начнется...он кыыыыыыыыык нападе с бонбой.и све...пездарулю...паси гусей...я вот чё ишо думаю...где совершить це дело.пианист на вроде к рыжему барыге собрался на поклон...вот туды и захерачить.и да будет мир во всем мире....аминь...