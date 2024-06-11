Сотрудники полиции обнаружили у жителя Красноярского края золото на сумму более 4 миллионов рублей

Сотрудники правоохранительных органов Емельяновского района Красноярского края провели обыск в квартире 45-летнего мужчины, который, как полагают, занимался незаконным производством и продажей ювелирных изделий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии