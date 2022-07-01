Дональд Трамп та Рон Десантіс (архівне фото) Дональд Трамп та Рон Десантіс: перспективи республіканської номінації За даними опитування Університету Нью-Гемпшира, 39% опитаних підтримують губернатора Флориди Рона Десантіса, а 37% – Трампа Цього тижня в рамках слухань у справі про напад на Капітолій, що відбувалися в Конгресі, 6 січня повідомлялося про те, що Дональд Трамп […] Сообщение Дональд Трамп та Рон Десантіс: перспективи республіканської номінації появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.