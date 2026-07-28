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РБК СТИЛЬ

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От Шагала до Самолета: Cosmoscow объявила участников 14-го выпуска

От Шагала до Самолета: Cosmoscow объявила участников 14-го выпуска

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» В этом году Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет 4–6 сентября в «Тимирязев Центре» и объединит 108 галерей современного искусства и предметного дизайна, более 20 партнерских проектов и девять некоммерческих культурных инициатив.

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