От Шагала до Самолета: Cosmoscow объявила участников 14-го выпуска

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» В этом году Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет 4–6 сентября в «Тимирязев Центре» и объединит 108 галерей современного искусства и предметного дизайна, более 20 партнерских проектов и девять некоммерческих культурных инициатив.