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Что делать и какие действия опасны при ослеплении на ночном шоссе

Что делать и какие действия опасны при ослеплении на ночном шоссе

В условиях ночной дороги крайне важно уметь правильно пользоваться дальним светом фар. Эксперты рассказали, что делать и какие действия на ночном шоссе опасны, как нужно правильно реагировать при ослеплении, чтобы выйти из сложной дорожной ситуации.

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