Что делать и какие действия опасны при ослеплении на ночном шоссе

В условиях ночной дороги крайне важно уметь правильно пользоваться дальним светом фар. Эксперты рассказали, что делать и какие действия на ночном шоссе опасны, как нужно правильно реагировать при ослеплении, чтобы выйти из сложной дорожной ситуации.