Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура хочет выйти под залог

Бывший лидер банды из Лос-Анджелеса Дуэйн Дэвис, обвиняемый в убийстве легенды рэпа Тупака Шакура в 1996 году в Лас-Вегасе, попросит судью на следующей неделе выпустить его из тюрьмы, чтобы подготовиться к суду по обвинению в убийстве .