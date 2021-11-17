У Бразилии серия из 15 матчей без поражений в гостях в отборе ЧМ. Она повторила свой рекорд турнира

Сборная Бразилии сыграла на выезде вничью с Аргентиной (0:0) в отборе ЧМ-2022. «Селесао» продлили беспроигрышную серию в гостях до 15 матчей в квалификациях ЧМ в Южной Америке.

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