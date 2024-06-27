Парень высмеял Росомаху и Дэдпула, показав шутливую версию трейлера фильма. Ролик собрал 20 тыс лайковАвтор YouTube-канала с ником Laugh Over Life, у которого насчитывается 1 млн подписчиков, продолжается измываться над популярными супергероями.
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