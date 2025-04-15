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Дмитриев оценил встречу Уиткоффа и Путина

Дмитриев оценил встречу Уиткоффа и Путина

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал продуктивной встречу президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивеном Уиткоффа.

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