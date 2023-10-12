Борис Сичкин: за что Буба Касторский сидел в тюрьме

Артиста кино и эстрады Бориса Сичкина больше знают как Бубу Касторского. Несмотря на всенародную любовь и признание, жизнь его в Советском Союзе сложилась нелегко: он попал в тюрьму по сфабрикованному обвинению, а затем вынужден был уехать из страны… Пляски на Еврейском базаре Боря Сичкин родился 15 августа 1922 года в Киеве.