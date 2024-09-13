В Госдуме выступили за проведение показательных ядерных испытаний

Депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник высказал предложение о проведении показательных ядерных испытаний, отметив, что многие зарубежные политики начали игнорировать угрозу, представленную ядерным оружием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии