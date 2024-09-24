Петербургские «Кресты» превратят в арт-кластер

Также закрепят участки для существующей жилой застройки, детского сада, гостиницы Губернатор Петербурга Александр Беглов внёс изменения в проект межевания территории в Калининском районе между улицами Арсенальной, Михайлова, Комсомола и Арсенальной набережной – здесь расположены завод «Арсенал» и бывшая тюрьма «Кресты», сообщили в пресс-службе Смольного.
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