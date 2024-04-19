Украина может потерпеть поражение к концу этого года, — глава ЦРУ

Украина может потерпеть поражение к концу 2024 года. С таким прогнозом на мероприятии в Центре имени президента Джорджа Буша — младшего выступил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает американское издание Politico.
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