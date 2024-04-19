Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 429 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Прозвучала хорошая фраза о том, что "региональные власти действуют по сути на свой страх и риск"...Так ведь они же эт...Крым закрыт для м...
  • Betahon
    Зеленский-это очередной еврейский революционер, затеявший на деньги англо-саксонских евреев, совершить госпереворот и...«Всё уничтожил»: ...
  • Дмитрий Гурин
    Не поверите но на военных могут. Там обычно территория много больше по площади чем у гражданских. Так что закрыть всю...Подростки задержа...

Украина может потерпеть поражение к концу этого года, — глава ЦРУ

Украина может потерпеть поражение к концу этого года, — глава ЦРУ

Украина может потерпеть поражение к концу 2024 года. С таким прогнозом на мероприятии в Центре имени президента Джорджа Буша — младшего выступил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает американское издание Politico.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх