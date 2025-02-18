Врач Шубитидзе: при аритмии и стенокардии кофе пить не стоит

Люди с определёнными сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как аритмия или нестабильная стенокардия, должны ограничить или исключить кофеин, так как он может увеличить частоту сердечных сокращений и артериальное давление, рассказал "Газете.
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