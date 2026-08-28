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Царьград

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Пропавшего в Подмосковье шестиклассника нашли мёртвым в заброшенном здании: В расправе подозревают трёх школьниц

Пропавшего в Подмосковье шестиклассника нашли мёртвым в заброшенном здании: В расправе подозревают трёх школьниц

12-летний школьник пропал в подмосковной деревне Кабаново, после чего его мать обратилась в полицию. На следующий день ребёнка нашли мёртвым в подвале заброшенного здания.

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