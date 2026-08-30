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Царьград

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ВСУ использовали Великий Прикол и Садки для размещения расчётов ПВО

ВСУ использовали Великий Прикол и Садки для размещения расчётов ПВО

В Сумской области в сёлах Великий Прикол и Садки украинские войска размещали расчёты ПВО, артиллерию и пункты управления беспилотниками.

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