В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали вора-рецидивиста, похитившего торговую выручку из кассового аппарата на рынке Злоумышленником оказался 39-летний местный житель, ранее судимый за аналогичное преступление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии