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Беспилотники повредили гражданский объект во время атаки на Самарскую область

Беспилотники повредили гражданский объект во время атаки на Самарскую область

В Самарской области отражают атаку украинских БПЛА. Есть повреждения на гражданских объектах, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев.

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