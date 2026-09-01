Беспилотники повредили гражданский объект во время атаки на Самарскую область

В Самарской области отражают атаку украинских БПЛА. Есть повреждения на гражданских объектах, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев.
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