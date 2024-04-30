Минобороны: подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи

Западные подразделения Вооруженных сил России заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике бригаде спецназа "Азов" в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Григорока ДНР и Червоная Диброва ЛНР.
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