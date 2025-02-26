Илон Маск категорично прокомментировал задержание кандидата в президенты Румынии

Прокуроры и полицейские также провели около 40 обысков в пяти румынских уездах в рамках уголовного дела Глава ведомства, которое занимается повышением эффективности работы правительства США (DOGE), Илон Маск резко осудил задержание экс-независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску.
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